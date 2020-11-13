Подгорица, , 16:22 — REGNUM Последний опрос общественного мнения, проведенный агентством Ipsos в Черногориии в середине октября при поддержке ЮНИСЕФ и посольства Великобритании в Подгорице, показывает, что чуть более двух пятых граждан (42 процента) заявляют, что соблюдают меры против коронавируса — дистанция/руки/маска,

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Кроме того, чуть более четверти граждан (28 процентов) говорят, что они часто моют руки, поддерживают физическую дистанцию и носят маску в помещении, но не на улице.

Большинство черногорских граждан заявили, что они применяют различные меры для предотвращения распространения коронавируса, такие как: частое мытье рук (99 процентов), общение с другими на расстоянии 1−3 метра (83 процента), избегание прикосновений (83 процента), ношение масок для человек в помещении (81 процент), а также избегание посещения дома (80 процентов).

Самый низкий процент граждан заявили, что они носят перчатки (21 процент), в то время как чуть меньше половины граждан (47 процентов) утверждают, что избегают контактов со своими близкими.

По состоянию на начало кризиса с коронавирусом в марте почти все граждане (95%) Черногории говорят, что они осведомлены об этой теме, а процент тех, кто обеспокоен тем, что они лично или их близкие могут заразиться, увеличился с 56% в мае до 81% в середине октября.

Более четверти граждан (28 процентов) в Черногории заявляют, что они, вероятно, будут вакцинированы от сезонного гриппа в ближайший период, в то время как почти две пятых граждан (38 процентов) заявляют, что они были бы вакцинированы от коронавируса, если бы вакцина была доступна. Трое из пяти граждан (27 процентов) считают, что вакцина или лекарство от коронавируса будут разработаны в ближайшее время, а трое из четырех граждан (75 процентов) считают, что вакцины являются одним из лучших изобретений медицины, благодаря которым были искоренены многие инфекционные заболевания.

Национально репрезентативная выборка для этого исследования состоит из 825 граждан в возрасте 18 лет и старше. Сбор данных проводился посредством телефонного опроса с анкетой средней продолжительностью 10 минут в период с 17 по 20 октября текущего года.