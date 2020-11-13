Волгоград, , 16:24 — REGNUM Продажу запасных частей к военной авиационной технике пресекли полицейские и специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе ведомства. Запрещённые предметы волгоградец выставил на всеобщее обозрение в интернете.

Продавец нарушил федеральное законодательство — свободная реализация вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним запрещена. Экспертиза установила, что волгоградец, выложил в свободный доступ в Сеть объявление о продаже товаров, являющиеся запасными частями к тактическому фронтовому бомбардировщику Су-24.

За нарушение законодательства гражданину назначили штраф, постановление ещё не вступило в законную силу.

Читайте развитие сюжета: За злостное доминирование. Турция оштрафовала Google на $25,6 млн