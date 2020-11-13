Москва, , 16:26 — REGNUM Внедрение новых технологий в системе здравоохранения Москвы продолжилось, несмотря на распространение коронавируса и вызванные им трудности. Об этом 13 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы, председатель экспертного совета по присуждению премии города Москвы в области медицины Алексей Хрипун на торжественной церемонии вручения премии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году, по понятным причинам, мы подводим итоги в цифровом, удаленном формате. Но эпидемия коронавируса, которая внесла коррективы во многие сферы нашей жизни не остановила научного прогресса, активной работы по внедрения научных разработок в практику московской медицины», — сказал Хрипун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на получение премии было выдвинуто рекордное количество работ — в общей сложности 95 научных проектов. Размер премии был увеличен до 3 млн рублей каждой команде-победителю.

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