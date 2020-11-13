Тюмень, , 16:14 — REGNUM В Тюменской области с 16 ноября детям до 18 лет запрещено посещение торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Эта мера, принятая по предложению управления Роспотребнадзора, и будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало РЕ, с начала пандемии в Тюменской области на 13 ноября зарегистрировано 15 249 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9975 человек, 103 пациента с COVID-19 скончались.

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