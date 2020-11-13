Москва, , 16:13 — REGNUM В Москве на станции «Площадь Революции» метрополитена на бронзовые фигуры надели маски. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба департамента транспорта столицы.

«На «Площади Революции» 110% в масках. Фигуры людей, бронзовые собаки и даже петух — всё напоминает вам о безопасности. Новая реальность на станциях метро», — говорится в информации.

На станции «Площадь Революции» установлены 76 фигур, изображающих советских людей, — революционера с наганом, матроса, парашютистки, крестьянина, птичницы, хлебороба, спортсменки, студента и других.