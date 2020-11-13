Москва, , 16:01 — REGNUM Арбитражный суд Москвы взыскал 80 тыс. рублей с компании «Яндекс» за незаконное использование песни «Ксюша», которую исполняла певица Алёна Апина. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости.

С иском обратилось издательство «Джем», обнаружившее в сервисе «Яндекс.Музыка» песню Łyk Szampana польской группы «Корона». Музыкальное произведение являлось переработанной версией песни «Ксюша».

Суд, изучив доказательства, назначил компенсацию 80 тыс. рублей. При этом истец хотел получить 650 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, кавер-версию хита ирландской группы U2 Beautiful Day представил лидер группы Боно (Пол Дэвид Хьюсон) на онлайн-мероприятии Dear Class of 2020 — выпускном вечере школьников США, транслировавшемся в интернете.

Читайте ранее в этом сюжете: Музыканты в США перепели «Beautiful Day» для выпускников