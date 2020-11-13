Ташкент, , 16:00 — REGNUM Узбекистан сформировал сокращенный список фильмов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», сообщили в пресс-службе агентства «Узбеккино».

На номинацию выдвинуты «Ибрат» Джахонгира Касымова, «Бесцветные сны» Аюба Шахобиддинова и «Две тысячи песен Фариды» Ёлкина Туйчиева. Один из этих фильмов выдвинут на премию «Оскар». Решение будет принято 20 ноября.

Напомним, 25 апреля 2021 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония вручения премии «Оскар». Согласно правилам премии, номинированные фильмы не должны показываться по телевидению или в интернете.

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