Москва, , 16:00 — REGNUM Созидательные силы народа России колоссальные и обязательно должны быть раскрыты. Это позволит вместе построить комфортную страну. Об этом сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Граждане России должны раскрыть колоссальные созидательные силы нашего народа, воплотить в жизнь его неповторимые и самобытные идеи и решения, и вместе построить комфортную жизнь для наших людей, комфортную для жизни страну», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что сегодня, особенно в такое непростое время, когда мир ведёт борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, граждане России ощущают себя единым народом.

«Мы ощущаем себя единым народом, искренне разделяем общую судьбу, победы, трудности и в этом году, как было всегда, в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с этой пандемией», — сказал Путин.

По его словам, такое единство основывается на нравственных принципах, которые «проявляют себя в проникновенных, неподдельных культурных, просветительских инициативах, социальном служении волонтёров и некоммерческого сектора, в работе поискового движения, которое сохраняет нашу память о Великой Отечественной войне».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящие в мире перемены являются серьёзным вызовами для традиционных ценностей.