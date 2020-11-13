Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В Свердловской области введут изменения в учёт лиц, контактировавших с больными COVID-19. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Теперь «контакты первого уровня» (те, кто тесно контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией) будут автоматически рассматриваться как заболевшие.

«Им сразу же будет назначаться профилактическое лечение, и они сразу же автоматически смогут воспользоваться больничным», — написал губернатор.

Отметим, контактным лицам и сейчас позволяют уходить на больничный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала пандемии COVID-19 подтверждено уже более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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