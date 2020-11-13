Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM К карантину из-за коронавируса присоединились еще один детский сад и три школы в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в городском комитете по образованию.

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Так, к пятнице в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыли 13 групп в восьми детских садах. Накануне таких групп было 12 в семи детсадах.

На дистанционное обучение к 13 ноября переведены 69 классов в 33 школах. Накануне этот показатель составлял 68 классов в 30 школах. В процентном выражении — 0,34% от общего числа классов в городе — показатель не поменялся.

Напомним, ранее вице-губернатор города Ирина Потехина заявила, что она получила 7,5 тысяч заявлений от родителей школьников 5−8 классов с просьбой перевести их на смешанный формат обучения. Пока это небольшое количество обращений, однако чиновница уверена, что как только родители смогут ближе познакомиться с новым форматом обучения, таких заявлений будет больше.

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