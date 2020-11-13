Москва, , 15:55 — REGNUM

В пятницу, 13 ноября, в театре «Геликон-опера» победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» научат посредством театральных инструментов и техник работать с сообществами и формировать команды, которых объединяют общие ценности. Занятия проводятся в рамках третьего модуля образовательной программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций». Она реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Клубом «Эльбрус». Третий модуль программы называется «Общее дело».

«Сейчас мировой тренд подготовки управленцев направлен на развитие эмоционального интеллекта, поэтому и приняли решение включить в лидерские модули образовательную программу «Театр компетенций». Мы хотим показать, как внутри устроен театр, что он может дать в управленческой практике. В театр можно прийти, чтобы научиться подключаться к зрителю и ориентироваться на особенности его восприятия. Для управленцев это очень важно — уметь «подключиться» к человеку, ради которого он работает, объяснить суть своих инициатив и решений. Мастера театра помогают этому научиться», — сказал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Программа «Театр компетенций» — это три очных модуля, каждый из которых проходит в одном из московских театров-партнеров. Площадкой проведения первого и третьего модулей выступил театр «Геликон-опера», в них принимают участие победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». Второй модуль принимал Театр МДМ (Московский дворец молодежи) и его слушателями стали участники 10 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам программы участники получат сертификат и методологию, которая поможет им развивать и поддерживать свои социальные проекты.

«Это уже третий, заключительный, модуль нашей программы. В этот раз под говорящим названием «Общее дело» — мы хотим обсудить сообщества как целостный элемент взаимодействия, их роль и влияние на все общество в целом. Участники программы узнают об уникальных техниках и методиках, которые позволят развивать и поддерживать свои социальные проекты. Чтобы делать это успешно, нужно уметь находить заинтересованные стороны и взаимодействовать с ними, формировать, если можно так сказать, вдохновляющую среду для реализации этих проектов и управлять ей, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — В программе будут рассматриваться четыре функциональных и ролевых театральных позиции — сценарист, режиссер, актер, продюсер. У каждой — свои инструменты работы по системе Станиславского, и каждый отражает суть этой системы — жить в предлагаемых обстоятельствах».

Завершится день в «Театре компетенций» спектаклем «Турандот» Джакомо Пуччини. Спектакль наглядно показывает, как нужно побеждать, главным образом, через умение управлять социальными объединениями и сообществами.

«Театр компетенций» — это возможность посмотреть на себя, на ситуацию с позиции другого человека. Театр занимается Действием, а не созерцанием. Поэтому театр может научить человека, будущего руководителя быть действенным!», — сказал Дмитрий Бертман, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера».

После очных и онлайн занятий участники смогут применить театральные техники и методики — создать и затем показать на сцене свою собственную постановку по четырем проектам клуба «Эльбрус» — «Уроки лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность» и «Боевая слава».

«После образовательного модуля Клуб проведет дополнительную сертификацию по проектам, которая даст возможность консультировать и вести мастер-классы для новых участников наших социальных проектов, — прокомментировала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова, — После творческих мастер-классов Лидеры России будут разделены на группы по проектам Клуба. Они должны будут поставить творческую новеллу про предлагаемый проект, где они сами станут актерами, сценаристами и режиссерами своего спектакля. Мы уверены, что творческая группа «Геликон-оперы», поможет Лидерам раскрыть ресурсы образного мышления и поделится творческими навыками. Управленец — это про комплексное решение задач, междисциплинарный подход, творчество мышления, умение работать в команде и проявлять настоящее «лидерство в сообществе».

Аутентичное лидерство — это самобытное качество управления нового поколения руководителей, которые следуют своим ценностям и принципам, добиваются своих целей, не стремятcя никому подражать.

«В этом модуле, который в очной части проходит в «Геликон-опере», мы будем говорить о сообществах, их роли и области влияния, важности для Лидеров России видеть заинтересованные стороны и уметь с ними взаимодействовать, формировать среду для реализации социальных проектов. Именно это является главной миссией еще одной нашей новой программы «Женщина-лидер». Среди участников «Театра Геликон» есть слушательницы этой программы. Мы хотим помочь активным женщинам, которые заинтересованы в преображении мира, в разработке и реализации проектов, которые помогут сделать нашу жизнь лучше», — сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Организаторы третьего модуля в театре «Геликон-опера» предприняли дополнительные меры для обеспечения безопасности здоровья слушателей. Этот модуль «Театра компетенций», как и предыдущий, проходит в смешанном — онлайн и офлайн формате. Слушатели и лекторы обеспечены масками и перчатками, им рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Партнерами программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций» выступает Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО).