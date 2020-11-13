Тегеран, , 15:50 — REGNUM Возможность введения двухнедельного карантина в Тегеране рассматривают власти Ирана, в котором в результате заражения коронавируса скончались уже более 40 тыс. человек, сообщает 13 ноября со ссылкой на местные СМИ Reuters.

По словам официального представителя министерства здравоохранения Симы Садат Лари, за последние 24 часа в стране выявлено более 11 тыс. новых случаев заражения, в результате чего общее число заболевших сначала пандемии составляет свыше 738 тыс. человек.

В качестве меры противодействия распространения патогена власти республики планируют с субботы 14 ноября ввести в столице жесточайший карантин на две недели.