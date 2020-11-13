Варшава, , 15:50 — REGNUM В польском Дзержонёве перед судом предстанут 12 человек, которых подозревают в пропаганде фашистской идеологии. Об этом сообщает Onet. pl со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, обвиняемые организовали семь музыкальных концертов, на которых звучали нацистские лозунги и использовалась нацистская символика.

Первые аресты по этому делу произошли еще в апреле 2018 года во время спецоперации полиции и Агентства внутренней безопасности в Дзержонёве. В то время обыски производились в нескольких местах, в том числе в квартирах и транспортных средствах. Было опознано более ста человек, которые присутствовали на концертах.

В итоге районная прокуратура предъявила обвинения 12 лицам. Следователи обвинили их в публичном продвижении фашистской идеологии и разжигании межнациональной и расовой ненависти.

Представитель районной прокуратуры Томаш Орепук сообщил, что задержанные могли организовать в 2016—2018 годах и принять участие в семи неонацистских концертах с участием польских и зарубежных музыкальных коллективов.

В числе задержанных также три участника одной из музыкальных групп. По данным прокуратуры, в репертуаре этого коллектива есть произведения, пропагандирующие нацизм. «Эти произведения исполнялись публично во время концертов, организованных обвиняемыми», — сказал прокурор Орепук.

За публичную пропаганду тоталитарных идеологий всем задержанным грозит наказание до 2 лет лишения свободы.