Салехард, , 15:47 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 13 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске — 35, в Салехард — 17, в Надымском районе — 21, в Муравленко — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 192 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 13 ноября зарегистрировано 23 018 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 898 человек, 184 пациента с COVID-19 скончались (на восемь человек больше, чем днём ранее).