Москва, , 15:49 — REGNUM Продажу крепко алкогольных напитков следует разрешить исключительно в специализированных магазинах. Об этом 13 ноября сообщил член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ Алексей Ульянов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что за последние 20 лет потребление алкоголя в России сократилось с 17 литров до 9 литров в год на душу населения. Однако этот показатель все равно превышает 8 литров на человека, которые, по оценке Всемирной организации здравоохранения, являются рубежом критического уровня потребления алкоголя.

Для решения этой проблемы эксперт призвал ввести в России две лицензии — на продажу слабого и сильного алкоголя, реализацию последнего разрешив только в специализированных магазинах, избавив от этой продукции розничные сети.

«Лозунг должен быть такой — водку в спецмагазины», — заявил Ульянов.

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