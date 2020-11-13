Москва, 13 ноября 2020, 15:47 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в Генпрокуратуру с требованием выяснить, какова роль помощницы блогера Алексея Навального Марии Певчих в его жизни.
Женщина порядка 10 лет живет в Лондоне, а в Россию приезжает якобы для помощи Алексею Навальному с блогом.
Член Общественной палаты убежден, оппозиционер пытается скрыть реальную роль Марии Певчих. При этом Ремесло указывает, что факт работы тайной соратницы в ФБК до сих пор не установлен. Также подозрительные мысли у общественника вызывает то обстоятельство, что Певчих уклоняется от участия в доследственной проверке по инциденту с Навальным. В связи с этим Илья Ремесло написал заявление в Генпрокуратуру, чтобы пролить свет на реальную роль Певчих. Ведомству предстоит выяснить, на какие средства живет эта девушка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Алексей Навальный был доставлен в омскую больницу в тяжелом состоянии, затем он был перевезен в берлинскуюклинику Шарите. Сам оппозиционер заявил о том, что его отравили веществом «Новичок». Глава МИД РФ Сергей Лавров позже сообщил о том, что есть основания полагать, что яд попал в организм Навального уже в Германии.