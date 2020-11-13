Москва, , 15:47 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в Генпрокуратуру с требованием выяснить, какова роль помощницы блогера Алексея Навального Марии Певчих в его жизни.

Женщина порядка 10 лет живет в Лондоне, а в Россию приезжает якобы для помощи Алексею Навальному с блогом.

«Вы наверно помните беспомощное вранье Навального о загадочной Марии Певчих. Ее якобы «все знали», но не было ни единого упоминания в СМИ о ней, не было аккаунтов в соцсетях, и даже на сайте ФБК она не была указана. Певчих была выведена из тени только после инцидента в Омске, и сейчас Навальный неуклюже пытается показать, что так и было всегда», — отметил Илья Ремесло в своем телеграм-канале.

Член Общественной палаты убежден, оппозиционер пытается скрыть реальную роль Марии Певчих. При этом Ремесло указывает, что факт работы тайной соратницы в ФБК до сих пор не установлен. Также подозрительные мысли у общественника вызывает то обстоятельство, что Певчих уклоняется от участия в доследственной проверке по инциденту с Навальным. В связи с этим Илья Ремесло написал заявление в Генпрокуратуру, чтобы пролить свет на реальную роль Певчих. Ведомству предстоит выяснить, на какие средства живет эта девушка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Алексей Навальный был доставлен в омскую больницу в тяжелом состоянии, затем он был перевезен в берлинскуюклинику Шарите. Сам оппозиционер заявил о том, что его отравили веществом «Новичок». Глава МИД РФ Сергей Лавров позже сообщил о том, что есть основания полагать, что яд попал в организм Навального уже в Германии.