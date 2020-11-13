Москва, , 15:46 — REGNUM У граждан России есть сильное желание сделать свою страну современных и успешным государством. Об этом сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он выразил уверенность, что большинство проектов, которые будут представлены на форуме, «содержательные и конструктивные», и в них, безусловно, «искреннее желание наших граждан построить такую Россию, какой мы все хотим её видеть — успешную, благополучную, свободную и современную», страну с широкими возможностями самореализации в мире.

Российский лидер добавил, что главной ценностью такого государства является человек.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве в Центре международной торговли 11−13 ноября 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие проводится в гибридном формате.

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