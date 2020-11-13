Ставрополь, , 15:45 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается рост числа подтвержденных диагнозов COVID-19. За прошедшие сутки лиц, заразившихся коронавирусом, стало больше на 215 человек. Это самый высокий прирост за все время.

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При этом растет и число выздоравливающих. За прошедший день выписано 394 пациента, справившихся с болезнью. Больше было зафиксировано лишь 31 октября, когда сняли с наблюдения медиков в связи с выздоровлением 587 пациентов. Такие данные 13 ноября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число носителей коронавируса на Ставрополье приближается к 24 тысячам. Численность выздоровевших достигла 19 247 человек. Скончался от осложнения после COVID-19 371 житель края.

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