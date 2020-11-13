Рязань, , 15:44 — REGNUM Сотрудники следственного управления работали 13 ноября в Рязанской городской Думе. По предварительным данным, визит следователей связан с документацией о денежных компенсациях расходов депутатам за 2019 — 2020 года.

Следователи побывали в бухгалтерии, правовом управлении, а также на третьем этаже здания, где располагаются кабинеты председателя городской думы Юлии Рокотянской и начальника правового управления — заместителя руководителя аппарата Рязанской гордумы Александра Посельского. Стоит отметить, что 11 ноября в представительный орган власти приходили сотрудники прокуратуры Советского района, которые запросили документы по денежной компенсации расходов депутатам за 2019 и 2020 годы, сообщает рязанский выпуск «Новой газеты».

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