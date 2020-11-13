Москва, , 15:40 — REGNUM В Краснодарском крае ввели ограничения на проведение новогодних корпоративов и банкетов. Но туристы в связи с этим пока не отказываются от забронированных на Новый год туров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Например, отели в Сочи забронированы на 100%. В программе многих отелей были предусмотрены музыкальные мероприятия, выступления звезд российской эстрады. Все эти программы придется менять.

При этом отельеры Кубани ждут от властей детальных разъяснений по празднованию Нового года. Как только они будут получены, отели сразу скорректируют программы и подстроятся под новые требования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые ограничения в связи с коронавирусом в Краснодарском крае власти пока вводить не намерены.

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