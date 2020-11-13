Москва, 13 ноября 2020, 15:38 — REGNUM Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) у станции «Пражская» метро Москвы построен и получил разрешение на ввод, сообщил 13 ноября глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Спорткомплекс находится в районе Чертаново Центральное по адресу: ул. Кировоградская, д. 22Б. Его площадь составляет 1,6 тыс. кв. метров.
При этом разрешение на строительство было выдано ещё в 2016 году.
«С целью достройки незавершенного объекта инвестор неоднократно корректировал проект. Все сложности позади, здание достроено», — цитирует Антосенко сайт Спорткомплекса Москвы.
Отмечается, что территория вокруг сооружения благоустроена.