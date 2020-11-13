Москва, , 15:35 — REGNUM В регионах рассказали, как добровольцы помогают врачам во время нового витка пандемии коронавируса

В волонтерских центрах «Единой России» по всей стране отмечается новый виток активности добровольцев. Помощь становится все более адресной. К этой работе привлекают депутатов «Единой России» всех уровней, волонтеров и социально ответственный бизнес.

Набирает обороты движение волонтеров-водителей. На вызовы к пациентам врачей доставляют сами единороссы. Секретарь Иркутского реготделения партии, депутат Госдумы Сергей Сокол развозил педиатров детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы №9, борющимся с COVID-19.

«Такая помощь им сейчас крайне необходима, благодаря волонтерам-водителям врачи могут посетить на 70% больше пациентов», — отметил Сергей Сокол.

В Салехарде секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников также доставлял медиков к пациентам. Для этого он прошел необходимый инструктаж и использовал средства индивидуальной защиты.

«Среди ямальцев много людей, которые вызвались помочь врачам. Часть машин уже предоставили единороссы — от рядовых партийцев, руководителей муниципалитетов и предприятий до депутатов всех уровней», — рассказал Алексей Ситников. По его словам, это позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения Ямала, обеспечить оперативность оказания медуслуг населению и сократить время на дорогу медперсонала.

Кроме того, в Ноябрьске депутат Госдумы Владимир Пушкарев на время рабочей поездки стал волонтером. Он на личном автомобиле развез медперсонал городской больницы по домам после рабочего дня.

В Нижнем Новгороде врачам компенсируют расходы на автомобильное топливо. Такую помощь специалистам поликлиники №4 и детской поликлиники №19 Канавинского района оказал депутат Заксобрания области Леонид Гойхман. Парламентарий вручил 12 сертификатов медицинскому персоналу — каждую неделю на топливные расходы по нему будет выделяться по 1000 рублей.

В Тюменской области депутат Госдумы Николай Брыкин помог организовать дополнительную машину с водителем для тюменской службы по доставке бесплатных лекарств. Так специалисты смогут оперативнее привозить льготные медикаменты одиноко проживающим пожилым людям с хроническими заболеваниями. А депутаты Курганской областной думы предоставили медикам свои машины для доставки лекарств.

В Саратовской области депутат Озинского районного Собрания, член местного политического совета партии Равза Акчурина за личные средства приобрела автомобиль скорой помощи для центральной районной больницы. Муниципальный депутат на протяжении 20 лет руководит фермерским хозяйством и помогает жителям района. Транспортное средство выйдет на дежурство в ближайшее время, сообщила главврач медучреждения Ирина Зотова.

Кроме того, больницам оказывают помощь с закупкой оборудования и спецсредств, необходимых для лечения пациентов с COVID-19. В Мордовии для поликлиники №2 передали 20 баллонов с кислородом. С такой просьбой к предприятию «Электровыпрямитель» обратился секретарь регионального отделения партии Владимир Чибиркин. Он подчеркнул, что самое большое испытание выпало на долю врачей, поэтому каждый должен стремиться помочь медработникам.

Также в Мордовии, в республиканской больнице №3 им. С.В. Каткова персонал предприятия провел наладку аппаратуры, замену и ремонт деталей, а также техническое обслуживание медицинских приборов.

В Брянской области депутат Госдумы Валентина Миронова посетила подстанцию № 2 Городской станции скорой медицинской помощи Бежицкого района. Она привезла для медиков наборы к чаю. А в Нижнем Тагиле депутат Госдумы Алексей Балыбердин передал защитные костюмы медикам Демидовской горбольницы.

Напомним, волонтерские центры «Единой России» для оказания помощи в период пандемии открылись во всех регионах страны весной. Первый из них — в Калуге в марте. В работу включились более 60 тысяч добровольцев разных возрастов, профессий и партийной принадлежности. Они доставляли продукты и лекарства жителям, передавали оборудование, транспорт средства защиты в медицинские учреждения.

На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое число людей по-прежнему нуждаются в помощи и заботе, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что работа волонтерских центров партии продолжится в новом формате и будет строиться на принципе добрососедства. Также Андрей Турчак предложил объединить под единым брендом волонтерских центров «Единой России» сотни различных общественных организаций и неравнодушных граждан, главная цель которых — помощь людям.