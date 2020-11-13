Минск, , 15:38 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1167 и превысило 111,6 тыс. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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"Зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных от COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 1033.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 93 570 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 2 814 373 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1098 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.