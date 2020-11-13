Москва, , 15:40 — REGNUM Смертность в России в 2020 году выросла на четверть. Об этом 13 ноября сообщил член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ Алексей Ульянов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Сцена у могилы. 1859

«В 2020 году наблюдается значительный скачок смертности — около 25%. Это не бьется с официальной статистикой смертности от коронавируса», — заявил Ульянов.

По его словам, не следует списывать этот рост исключительно на коронавирус. Однако демографическая ситуация, независимо от причин, остаётся крайне тяжёлой.

«Россия находится в катастрофической ситуации, если говорить в целом о рождаемости и смертности, мы продолжаем вымирать, скорость этого вымирания возрастает», — сказал Ульянов.

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