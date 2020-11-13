Архангельск, , 15:33 — REGNUM В Архангельской области от COVID-19 скончался врач. Об этом на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, с начала октября коронавирус был обнаружен у 904 сотрудника медучреждений, из них 690 человек — это медработники. На лечении с COVID-19 находятся 117 врачей и 171 медсестра. На лечении с COVID-19 находятся 117 врачей

«К глубокому сожалению, один врач скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Архангельской области на борьбу с COVID-19 направлены 450 студентов Северного госмедуниверситета.