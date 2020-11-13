Архангельск, , 15:22 — REGNUM В Архангельской области число жертв COVID-19 выросло до 371. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Комиссия по разбору летальных исходов проанализировала 28 случаев и пришла к выводу, что 15 человек скончались от COVID-19, причиной смерти остальных пациентов с коронавирусом стали заболевания.

По данным штаба, за сутки выздоровели 245 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели 16 647 человек.