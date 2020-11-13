Москва, 13 ноября 2020, 15:20 — REGNUM В День добра, 13-го ноября, Всероссийское добровольческое движение «Волонтерская Рота» объявляет всероссийский сбор гуманитарной помощи для четвероногих друзей, находящихся в приютах. Сегодня в Москве уже было передано более 30 кг зоотоваров приюту «Муркоша». Об этом заявил лидер движения Антон Демидов.
Акция проходит в Москве, Севастополе, Смоленске, Брянске, Липецке, Калуге, Твери, Ижевске, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и других регионах России.
По словам Антона Демидова, пандемия внесла свои коррективы в жизнь общества: бизнес, услуги, образование теперь развиваются дистанционно.
Огромное количество приютов в стране сейчас активно просят помощи. Был период, когда они были закрыты для волонтеров, в связи с угрозой распространения вируса среди персонала.
Сегодня активисты «Волонтерской Роты» по всей России посещают приюты, помогают с выгулом собак, уборкой, передают корма.