Москва, , 15:20 — REGNUM В День добра, 13-го ноября, Всероссийское добровольческое движение «Волонтерская Рота» объявляет всероссийский сбор гуманитарной помощи для четвероногих друзей, находящихся в приютах. Сегодня в Москве уже было передано более 30 кг зоотоваров приюту «Муркоша». Об этом заявил лидер движения Антон Демидов.

«Мы открываем сбор гуманитарной помощи на базе волонтерских штабов движения. Любой желающий может передать корма и прочие зоотовары волонтерам, которые доставят их до адресатов. Огромные надежды мы возлагаем на социально-ответственных предпринимателей», — уточнил Антон Демидов.

Акция проходит в Москве, Севастополе, Смоленске, Брянске, Липецке, Калуге, Твери, Ижевске, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и других регионах России.

По словам Антона Демидова, пандемия внесла свои коррективы в жизнь общества: бизнес, услуги, образование теперь развиваются дистанционно.

«Но, например, приютам, жизненно необходима реальная забота человека каждый день», — отметил лидер Волонтерской Роты.

Огромное количество приютов в стране сейчас активно просят помощи. Был период, когда они были закрыты для волонтеров, в связи с угрозой распространения вируса среди персонала.

Сегодня активисты «Волонтерской Роты» по всей России посещают приюты, помогают с выгулом собак, уборкой, передают корма.