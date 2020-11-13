Тюмень, , 15:16 — REGNUM В Тюменской области в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции заведениям общепита с 16 января запрещено обслуживать посетителей после 23:00 до 6:00. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Специалисты считают, что в ночное время в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности», — прокомментировал решение губернатор Тюменской области Александр Моор.

Запрет не распространяется на предприятия общепита, расположенные в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. После 23:00 тюменские заведения общепита могут обслуживать клиентов в формате «на вынос» или с доставкой на дом.