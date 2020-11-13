Ташкент, , 15:11 — REGNUM Трудности с возобновлением сообщения на границе Узбекистана связаны с необходимостью получения соглашения соседних стран. Об этом 13 ноября заявил заместитель начальника управления пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Абдулхамид Абдурахманов.

По его словам, сотрудники министерства иностранных дел предприняли ряд мер и провели переговоры с представителями соседних стран. Абдурахманов отметил, что действия МИД и переговоры с пограничниками соседних стран дали результат.

В частности, с 1 сентября пункты пропуска возобновили работу на границе с Киргизией, с 16 октября — на границе с Афганистаном, с 23 октября — на границе с Казахстаном для отдельных категорий граждан. Вместе с тем границы Туркмении остаются закрытыми.

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