Харьков, Украина, , 15:11 — REGNUM В Харькове предприниматели провели акцию протеста против «карантина выходного дня». Об этом сообщил 13 ноября телеканал «Суспильне».

Около 1,5 тыс. человек, среди которых владельцы и работники ресторанов, кинотеатров, фитнес-клубов, торговых центров и прочих организаций, собрались у здания Харьковской областной госадминистрации. Позже они переместились к зданию Главного областного управления Национальной полиции.

Протестующие заявили, что они в основном зарабатывают на выходных. У них в руках были плакаты с лозунгами: «Напоминаем, медицина финансируется из наших налогов», «Хотим работать», «40% закрыты уже навсегда». Люди потребовали не вводить «карантин выходного дня», а также не делать обязательным наличие кассовых аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее недовольные предприниматели на Украаине потребовали отменить «карантин выходного дня», перекрыв движение на международной трассе Киев — Чоп.

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