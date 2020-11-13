Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последний месяц почти в 2,5 раза выросло количество полученных предприятиями и организациями QR-кодов, подтверждающих соблюдение ими стандартов безопасной деятельности. Этому способствовало увеличение количества проверок и штрафов, которые накладываются на нарушителей.

«На сегодняшний день QR-коды получили уже более 100 тысяч организаций», — сообщил 13 ноября губернатор Александр Беглов.

С 1 октября по 11 ноября было проверено 42 469 объектов потребительского сектора. За последние две недели составлено 754 протокола, в том числе об отсутствии QR-кода, разметки безопасного расстояния и средств индивидуальной защиты у сотрудников.

Одновременно количество полученных QR-кодов, подтверждают наличие у организаций стандарта безопасной деятельности, увеличилось с 41 673 (на 19 октября) до 100 239 (на 12 ноября).

«Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Сейчас многое зависит от того, как предприятия и жители города будут соблюдать правила санитарной безопасности», — прокомментировал Александр Беглов.

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