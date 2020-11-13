Красногорск, , 15:02 — REGNUM В Московской области из-за гололедицы и тумана объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно данным прогностической карты предупреждений для ЦФО, до 12:00 15 ноября в регионе действует предупреждение из-за гололедицы. Также с 21:00 13 ноября до 9:00 14 ноября объявлено предупреждение из-за тумана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в воскресенье ожидается снег.

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