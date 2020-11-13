Москва, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий в рамках стратегии развития воспитания до 2025 года. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт правительства России.

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В российских школах, колледжах и вузах с 1 сентября 2021−2022 учебного года появятся новые воспитательные программы. В документе отмечается, что ранее к воспитанию подрастающего поколения подходили формально, теперь программы будут должны содержать конкретные мероприятия.

Согласно распоряжению, в план мероприятий по развитию воспитания детей вошли 33 пункта по семи направлениям — совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями, развитие инфраструктуры патриотических парков и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительство РФ утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.