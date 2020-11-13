Абакан, , 14:52 — REGNUM Ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии: 81-летняя женщина из города Абакана, 85-летняя жительница посёлка Майна, 90-летний житель посёлка Белый Яр и 69-летний мужчина из города Саяногорска. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в правительстве республики.

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Уточняется, что пациенты из Белого Яра и Майны имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, за весь период пандемии в Хакасии скончались 88 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября в Хакасии выявлено 9046 носителей коронавируса. Выздоровели 6253 человека, получают лечение 2153 пациента.

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