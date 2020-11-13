Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Досрочно полученные пенсионные выплаты в Казахстане не смогут изъять в качестве уплаты долгов. Об этом говорится в ответе премьер-министра республики Аскара Мамина на соответствующий депутатский запрос, сообщает 13 ноября издание InformBuro.

Глава правительства сообщил, что единовременные пенсионные выплаты внесут в перечень сумм, на которые запрещается накладывать принудительное взыскание.

В депутатском запросе отмечается, что среди пенсионных вкладчиков могут быть должники по алиментам и кредитам. При этом судебные исполнители могут принудительно взыскать снятые пенсионные накопления.

Мамин пояснил, что поправки, которые позволят исключить подобные взыскания, планируется внести в законопроект по вопросам восстановления экономического роста. Он заверил, что правительство держит этот вопрос на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочное снятие пенсионных накоплений в Казахстане разрешат с 2021 года.

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