Барнаул, , 14:48 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, объявлена «охота» на водителей Барнаульского общественного транспорта, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты. Подробности очередного рейда, проведённого сотрудниками ГИБДД Роспотребнадзора и администрации краевого центра, сегодня, 13 ноября, сообщает официальный сайт Барнаульской мэрии.

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«Цель рейдовых мероприятий не в том, чтобы наказать как можно больше водителей или поймать их без масок, а в том, чтобы водители полагались на свою ответственность и без напоминаний надевали маски, находясь в общественном транспорте», — пояснил начальник отдела транспорта комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации города Барнаула Дмитрий Арапов.

Всего в ходе рейда 13 ноября проверяющее выявили трёх нарушителей за рулём, находящихся без масок. Нарушителям грозит штраф от 15 тысяч до сорока тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 940 человек. Причём, 10 из них зарегистрированы только за последние сутки.

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