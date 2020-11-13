Брянск, , 14:45 — REGNUM Вяленую свинину, запрещённую к ввозу на территорию России, обнаружили сотрудники Брянской таможни у жителя Сербии. Мужчина пытался ввезти санкционный продукт и сыр без документов через МАПП Новые Юрковичи, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Водитель вёз 65 кг вяленой свинины в инструментальном ящике полуприцепа. Согласно этикеткам, закуска была произведена в Черногории. Однако ввоз продуктов из этой страны запрещён в рамках ответных мер на введение антироссийских санкций. Кроме того, мужчина перевозил 50 кг сыра, произведенного в Сербии, но без каких-либо сопроводительных документов.

Вяленый деликатес уничтожили, сыр вернули на сопредельную территорию.