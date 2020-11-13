Екатеринбург, 13 ноября 2020, 14:46 — REGNUM В Свердловской области появится ежегодная премия имени умершего регионального министра агропромышленного комплекса Дмитрия Дегтярёва. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
По мнению губернатора, Дегтярёв внёс большой вклад в развитие АПК региона. Именной премии удостоят «лучших преподавателей», занятых подготовкой молодых специалистов в сфере сельского хозяйства и АПК.
«Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей», — обещает Куйвашев.
Как сообщало ИА REGNUM, Дегтярёв умер в июле 2020 года. Известно, что министр болел COVID-19.
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