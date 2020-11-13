Лондон, , 14:39 — REGNUM Серийный убийца из Великобритании Питер Сатклифф, который известен как «Йоркширский потрошитель» и отбывал пожизненный тюремный срок заключения, скончался от заболевания COVID-19 на 75-м году жизни. Об этом 13 ноября сообщает телеканал Sky News.

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Уточняется, что осуждённый за серию убийств женщин Сатклифф скончался в университетской клинике Северного Дарема после того, как его туда госпитализировали с заражением коронавирусом. Также, как отмечает телеканала, серийный убийца отказался лечиться.

Отметим, Питер Сатклифф был осужден на пожизненный срок в 1981 году за убийство 13 женщин и покушения на жизнь ещё семерых. Он стал нападать на женщин ещё в конце 1960-х, а первое убийство совершил в 1975, когда от его рук пала мать четверых детей, 28-летняя Филомена Маккен из города Лидс.