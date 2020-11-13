Уфа, , 14:46 — REGNUM Более 120 тысяч больных сахарным диабетом находилось под диспансерным наблюдением на конец 2019 года в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Башстата.

По сообщению пресс-службы ведомства, в прошлом году сахарный диабет составлял 1,7% в структуре общей заболеваемости жителей республики. При этом каждый год диагноз «сахарный диабет» впервые ставится в среднем более чем у 10 тысяч человек.

Сообщается, что на конец прошлого года в Башкирии на диспансерном учете стояло свыше 120 тысяч больных сахарным диабетом: диабетом I типа (инсулинозависимый) — 7,9 тысяч человек, диабетом II типа ((инсулиннезависимый) — 107,4 тысяч человек.

Отмечается, что в этот же период в республике на диспансерном учете стояло 895 детей до 14 лет и 339 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, страдающих сахарным диабетом. Заболевания диабетом I типа составили 95,1% от общего числа больных этим заболеванием детей и подростков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате ежегодный прирост новых случаев диабета превысил 7%