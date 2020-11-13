Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Популярная певица Дуа Липа может появиться в футбольном симуляторе FIFA 21. Об этом 12 ноября сообщило издание Eurogamer.

Дуа Липа может появиться в игре вместе с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном и футболистом Дэвидом Бэкхемом. Вероятно, они станут персонажами специального режима Volta.

Напомним, FIFA 21 — это футбольный симулятор от компании Electronic Arts. Его релиз состоялся 9 октября 2020 года.

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