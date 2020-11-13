Белгород, , 14:52 — REGNUM В мошенничестве подозревается ранее судимый 30-летний житель Свердловской области. Мужчина, выдавая себя за белгородского предпринимателя, обманом получил 45 тысяч рублей у фирмы из Дагестана. Злоумышленник задержан, сообщили 13 ноября в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Предприятие из Каспийска заключило с индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Белгородской области, договор на поставку крупногабаритного груза из города Галич (Костромская область). Перевозчику перевели 45 тысяч рублей, после чего он перестал выходить на связь. Представители фирмы обратились в белгородскую полицию. Оперативники выяснили, что бизнесмен, от имени которого был заключён договор, к хищению денег не причастен. Настоящим «коммерсантом» оказался житель Свердловской области — он нашёл в Сети реквизиты предпринимателя из посёлка Вейделевка, дистанционно заключил соглашение с каспийской фирмой, получил деньги и не собирался ничего доставлять.

В ходе служебной командировки вейделевские оперативники задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.