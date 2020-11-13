В Калуге открыт центр помощи женщинам «Материнский ковчег»

Калуга, 13 ноября 2020, 14:32 — REGNUM В рамках президентского проекта «Десятилетие детства» во многих российских регионах реализуются программы по поддержке семьи и улучшению демографической ситуации в стране. Не стала исключением и Калужская область. По благословению митрополита Климента, при содействии администрации области в Калуге открыт центр помощи кризисным беременным и женщинам в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег». Для этих целей город передал Калужской епархии в безвозмездное пользование здание по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова — Щедрина, д. 55
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги в открытии нового здания центра приняли участие Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Центр будет оказывать помощь безвозмездно, независимо от регистрации, национальности и вероисповедания беременным женщинам, пожелавшим сохранить жизнь будущему ребенку и женщинам с малолетними детьми в кризисной жизненной ситуации, в том числе семьям вынужденных переселенцев, многодетным и малоимущим семьям.