Калуга, , 14:32 — REGNUM В рамках президентского проекта «Десятилетие детства» во многих российских регионах реализуются программы по поддержке семьи и улучшению демографической ситуации в стране. Не стала исключением и Калужская область. По благословению митрополита Климента, при содействии администрации области в Калуге открыт центр помощи кризисным беременным и женщинам в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег». Для этих целей город передал Калужской епархии в безвозмездное пользование здание по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова — Щедрина, д. 55

В Калуге открыт центр помощи женщинам «Материнский ковчег» Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги в открытии нового здания центра приняли участие Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В Калуге открыт центр помощи женщинам «Материнский ковчег» Пресс-служба Городской думы Калуги

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого важного и нужного проекта. В условиях пандемии, когда люди находятся в постоянном стрессе, проблема оказания помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стала ещё более актуальной», — прокомментировал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Центр будет оказывать помощь безвозмездно, независимо от регистрации, национальности и вероисповедания беременным женщинам, пожелавшим сохранить жизнь будущему ребенку и женщинам с малолетними детьми в кризисной жизненной ситуации, в том числе семьям вынужденных переселенцев, многодетным и малоимущим семьям.