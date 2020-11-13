Майкоп, , 14:32 — REGNUM В Адыгее все чаще стали выбрасывать книги. Граждане избавляются от них, как от ненужного мусора, обратили внимание на этот факт в Адыгейском филиале регионального оператора по сбору ТКО — ООО «ЭкоЦентр». Книги оставляют рядом с местом сбора мусора, очевидно, надеясь, что они кому-то еще приглянутся.

«Не обретя хозяина до приезда мусоровоза, они оказываются в общей массе твердых коммунальных отходов», — приводит слова представителя регионального оператора ГТРК Адыгея.

В телекомпании отметили свою озабоченность данной ситуацией и призвали дать книгам вторую жизнь. Одним из возможных вариантов назвали дарение книг библиотекам. Кроме того, в республике есть несколько точек буккроссинга. Так, в городе Майкопе ставшую ненужной книгу можно положить на «свободные полки» для книг в городском парке. Одна из точек, прозванная «телегой», находится у здания Научной библиотеки госуниверситета, на углу улиц Пионерской и Гоголя.