Лос-Анджелес, США, , 14:30 — REGNUM Девушка по имени Стефани заявила, что Riot Games использовала её внешность для создания новой героини League of Legends Серафины. Об этом 13 ноября сообщает издание PCGamer.

По словам девушки, в 2019 году она состояла в романтических отношениях с одним из сотрудников Riot Games, который и сделал персонажа «по её мотивам». Однако разработчики опровергли правдивость этого заявления.

Напомним, League of Legends — это известная многопользовательская игра от американской студии Riot Games. Она также является популярной киберспортивной дисциплиной.

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