Токио, , 14:26 — REGNUM Из ремейка игры Demon's Souls убрали популярную среди геймеров ошибку, позволяющую бесконечно копировать нужные предметы. Об этом 12 ноября сообщило издание Kotaku.

В оригинальной Demon's Souls при помощи ряда действий можно было «размножить» любой необходимый предмет, обратившись к кузнецу. Однако, по словам представителей Sony, эта программная ошибка была ликвидирована в ремейке.

Напомним, релиз ремейка игры Demon's Souls состоялся 12 ноября 2020 года. Игра доступна только на консоли PlayStation 5.

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