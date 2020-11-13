Токио, , 14:22 — REGNUM В Японии запустили «реальную игру» по мотивам Final Fantasy VII. Об этом 12 ноября сообщило издание Kotaku.

В рамках игры геймерам нужно будет проникнуть на закрытую территорию и выполнить ряд действий — всё это будет происходить реальном мире. Сюжетно всё будет обставлено так, будто игроки являются членами группировки «Лавина», которые пытаются разрушить реактор Мако-1.

Напомним, подобные игры пользуются большой популярностью в Японии. Они являются полной противоположностью эскейп-румов, где игрокам нужно проникнуть на закрытый объект вместо того, чтобы выбраться из него.

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