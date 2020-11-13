Красногорск, , 14:26 — REGNUM На предприятии фармакологической индустрии в подмосковном Серпухове в семь раз увеличили объёмы выпуска антибиотиков, рекомендованных для лечения COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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На данный момент перечень рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения COVID-19 состоит из 59 препаратов. Наиболее востребованными из их числа является пять лекарственных средств: «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин».

"С начала года в России было произведено почти 40,5 миллионов упаковок этих препаратов», — отмечено в сообщении.

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