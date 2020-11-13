Ставрополь, , 14:18 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачили двух мошенников, которые вымогали денежные средства у жителя края в обмен за обещание помочь избавить от уголовной ответственности его родственника. При этом один из злоумышленников представлялся генерал-майором ФСБ, а второй хвастался связями в этой структуре.

Обманным путем мошенники забрали у потерпевшего деньги, оставив без оказания обещанной помощи. В краевом управлении ФСБ России по данному факту возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленников задержали.

Промышленный суд Ставрополя признал их виновными и приговорил лжегенерала ФСБ к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима с частичным присоединением неотбытой части наказания за раннее совершенное преступление. А его подельник получил два года колонии общего режима.

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