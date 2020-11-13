Цхинвал, , 14:22 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки в результате тестирования 206 человек выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«За минувшие сутки выявлено 57 заразившихся коронавирусом. С учета медиков снят 21 человек, всего с середины сентября от COVID-19 выздоровели 274 пациента», — рассказала врач журналистам.

Она добавила, что в республике с середины сентября в ходе 9394 исследований коронавирус выявили у 1517 человек, сейчас их под наблюдением у медиков 1243. По последним данным в республике умерли 27 пациентов с COVID-19.

На сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. 11 ноября Кочиева сообщила, что в течение суток выявили 55 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в рамках мер по профилактике пандемии до 15 декабря продлен карантин в учебных заведениях. В республике запрещены массовые мероприятия, в том числе свадьбы и похороны, на которых присутствует более десяти человек.

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